Numa jornada que manteve toda a incerteza na luta pelo título, houve sensações diferentes para os treinadores portugueses do Brasileirão. Contas complicadas para o Goiás de Armando Evangelista, que foi derrotado no terreno do Atlético Mineiro (2-1) e não foge à zona de despromoção.

Um golo de Hulk de penalti inaugurou o marcador antes do intervalo. Depois, mesmo reduzido a dez, o Atlético Mineiro aumentou a vantagem aos 70m, num golo de Arana, antes de Dodô reduzir. O resultado deixa o Atlético Mineiro com 57 pontos, a cinco do agora líder Palmeiras, quando faltam quatro jornadas para o fim do Brasileirão.

Resultados e classificação do Brasileirão

O Cuiabá de António Oliveira está cada vez mais tranquilo, uma sensação reforçada com a vitória deste domingo sobre o Fortaleza (2-1), num jogo marcado por um golo prematuro de Deyverson e um penálti convertido já nos descontos por Pitta, a que ainda se seguiu o golo do Fortaleza, marcado por Pikachu.

Ainda neste domingo, o clássico paulista entre Santos e São Paulo terminou sem golos. O Peixe já andou lá por baixo mas agora respira apesar de tudo melhor, com cinco pontos acima da linha de água.