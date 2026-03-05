Gustavo Marques, que está emprestado pelo Benfica ao RB Bragantino, foi suspenso por 12 jogos por comentários machistas, tendo também de pagar uma multa no valor de cinco mil euros (30 mil reais). A suspensão é, contudo, válida apenas em competições estaduais.

A decisão foi anunciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, após o defesa ter feito comentários machistas relativamente à árbitra, Daiane Muniz, na sequência da derrota diante do São Paulo, nos quartos de final da Taça Paulista (2-1). Gustavo Marques incorreu numa infração relativamente aos artigos 243G e 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que se insere na prática de atos discriminatórios e ofensas à honra.

Em Portugal, recorde-se, o jogador de 24 anos atuou na formação do Torreense, por empréstimo do Atlético Mineiro, seguindo para o Benfica que comprou o passe do defesa em 2024 à formação brasileira. Pelos equipa B dos encarnados, realizou 63 jogos, onde apontou dois golos e duas assistências. Na temporada 2023/24 estreou-se na equipa principal, à altura orientada por Roger Schimdt, e jogou dois minutos na vitória caseira por 3-0 frente ao Famalicão.