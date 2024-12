O Internacional perdeu por 3-2 com o Flamengo no Maracanã e despediu-se em definitivo do título no Brasileirão.



O Mengão foi superior ao adversário na primeira parte e ao intervalo ganhava por 3-0 graças a um bis de Michael e a um golo de Ortiz. Porém, o Colorado puxou dos galões na segunda metade e marcou dois golos em oito minutos por Wesley Ribeiro e Enner Valencia.



Apesar da boa réplica, o Internacional não conseguiu chegar ao empate e acabou mesmo por perder e perdeu o terceiro lugar para o Flamengo.



Em sentido contrário, a outra equipa do Rio de Janeiro segue em dificuldades. O Fluminense arrancou um ponto da visita ao Athletico Paranaense e soma 40, mais dois que o Bragantino que é a primeira equipa em zona de descida.



A jogar em casa, a formação de Bragança Paulista apanhou-se a ganhar desde os dois minutos com um golo de Eduardo Sasha mas o Cruzeiro igualou a contenda por Ramiro, a cinco minutos do final. O Bragantino segue assim «aflito» na tabela classificativa a duas jornadas do fim.



Nota ainda para a vitória do Grémio na receção ao São Paulo (2-1) e para o triunfo do Vitória na receção ao Fortaleza (2-0).