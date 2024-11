Michel Pereira Santos, defesa central de 33 anos da Associação Atlética Portuguesa (AAP), morreu neste domingo, vítima de um acidente de viação que aconteceu em Bahia.

O óbito foi anunciado pelo clube num comunicado nas redes socias, onde refere que se encontra «à disposição para oferecer todo o suporte necessário à família.»

Michel era jogador da AAP desde novembro de 2023. Este ano participou no jogo do campeonato estadual do Rio de Janeiro frente ao Botafogo e esteve presente em vários jogos da Série D do Camponato Brasileiro.

Veja aqui o comunicado.