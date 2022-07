O defesa Éder Lima constava na ficha de jogo e preparava-se para entrar como titular pelo Ferroviário no terreno do Campinense, relativo à terceira divisão brasileira, quando foi detido pela polícia, por ter falhado o pagamento de uma pensão de alimentos.

As duas equipas estavam já no túnel do estádio e perfilavam-se para entrar em campo e ouvir o hino nacional brasileiro, quando a Polícia Civil entrou no recinto e abordou o futebolista, que foi encaminhado para o balneário, onde trocou de roupa, seguindo depois de forma pacífica para a esquadra.

«Fomos apanhados de surpresa. O departamento jurídico do clube já está em contato com o advogado particular do atleta, que já estava a tratar do caso», informou o clube, citado pelo Globoesporte.

Segundo a imprensa brasileira, Éder Lima confirmou que tinha em atraso cerca de 70 mil reais (aproximadamente 13 mil euros) relativos a uma pensão de alimentos.