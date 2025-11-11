Não caiu bem ao plantel do Santos o comportamento de Neymar na derrota com o Flamengo (3-2), no passado domingo.

A imprensa brasileira escreve que o internacional brasileiro deixou de ser unânime e há incómodo no balneário. Segundo o Globo Esporte, as atitudes de Neymar irritaram os colegas de equipa e os dirigentes do Santos.

Elementos do «Peixe» entendem que o jogador de 33 anos expôs alguns companheiros e não ajudou a equipa como devia. No clube, segundo a publicação, sente-se que Neymar entende que os colegas não têm nível suficiente para ajudar na luta contra a despromoção – o Santos ocupa o 17.º lugar do Brasileirão, o primeiro na zona de descida.

Ainda assim, a direção do clube de São Paulo não irá punir o capitão, por entender que a situação pode ser resolvida internamente. Neymar, de resto, ter-se-á desculpado pelo momento em que pontapeou um copo de água e acertou em companheiros de equipa.

Neymar esteve visivelmente irritado durante o encontro no Maracanã. O ex-Barcelona, PSG e Al Hilal, protestou muito com o árbitro da partida, mas também reclamou com os colegas e até questionou o treinador Juan Pablo Vojvoda quando foi substituído, aos 85 minutos. A equipa perdia por 3-0 nessa altura e ainda reduziu para 3-2 sem Neymar em campo, mas já não conseguiu empatar.

O regresso de Neymar à Vila Belmiro não tem corrido como o esperado. O internacional brasileiro soma apenas 15 jogos no Brasileirão, tendo ficado de fora em 17 jornadas. Além disso, a presença do avançado no Mundial 2026 está a ser colocada em causa.