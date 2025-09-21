Nuno Moreira ajudou o Vasco da Gama a travar o Flamengo (1-1), em pleno Maracanã, resultado que deixa o Palmeiras, de Abel Ferreira, a apenas dois pontos de distância da liderança do Brasileirão, com menos um jogo disputado do que o Fla. Na terceira posição segue o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, a quatro pontos do comandante.

Aos 11 minutos, Jorge Carrascal adiantou o Mengão no marcador, mas o Vasco respondeu de pronto pelo prodígio Rayan, servido por Philippe Coutinho. Na segunda parte, um mau passe do guarda-redes do Vasco da Gama, Léo Jardim, quase resultou no 2-1 para o Flamengo, mas De Arrascaeta acertou na barra.

Em grande segue o Mirassol, quarto classificado do Brasileirão, que venceu o Juventude por 2-0. O resultado foi construído na primeira parte por Reinaldo e Cristian Renato.

Uma das grandes surpresas da 24.ª jornada aconteceu no Recife, onde o “lanterna vermelha” Sport conquistou a primeira vitória em casa da temporada, na receção ao Corinthians (1-0). Com Gonçalo Paciência e João Silva no banco, o Leão garantiu o triunfo com um golo de Matheusinho, a abrir a segunda parte.

Quanto ao dérbi de Porto Alegre entre os “aflitos” Internacional e Grémio sorriu ao Tricolor, que venceu por 3-2 pese embora os dois penáltis cometidos por Noriega, que Alan Patrick converteu, e a expulsão de Arthur Melo, aos 71 minutos, por falta dura sobre Carbonero.

O ex-Benfica, Carlos Vinícius, marcou o primeiro golo do Grémio aos 29m, mas foi substituído perto do intervalo por André Henrique, que fez o 2-2 ao minuto 45+8. A meio do segundo tempo, o recém-entrado Alysson completou a reviravolta, em contra-ataque, num lance individual.

No tempo de compensação, o Internacional beneficiou de um terceiro penálti, este cometido por André, mas desta feita Alan Patrick acertou na trave da baliza do Grémio.