Durou pouco a primeira experiência de Lucho González como treinador principal: o argentino de 41 anos deixou o comando do Cerá ao fim de 10 jogos.

O clube brasileiro confirmou que a saída do técnico aconteceu por «comum acordo».

Lucho deixa o Ceará na 17.ª posição do campeonato brasileiro, com 34 pontos, em zona de descida. O antigo médio do FC Porto conseguiu apenas uma vitória desde que assumiu o cargo, no final de agosto.

Recorde-se que Lucho terminou a carreira de jogador em 2021, no Athletico Paranaense, onde foi, depois, treinador-adjunto, antes de enveredar por uma carreira como técnico principal.