Inicia-se a era de Martín Anselmi no Botafogo. O antigo treinador do FC Porto sentou-se pela primeira vez no banco de suplentes no triunfo sobre o Volta Redonda, na noite desta quarta-feira, por 1-0.

Em duelo da terceira jornada do Campeonato Estadual Carioca, a contar para o Grupo B, o Botafogo iniciou o jogo com vários titulares e o novo treinador no banco. Nos primeiros dois duelos, Anselmi assistiu da bancada e jogaram atletas sub-20.

Apesar de somar algumas oportunidades na primeira parte, o Botafogo foi para o intervalo empatado a zeros com o Volta Redonda. Na segunda parte, o jovem argentino Álvaro Montoro marcou o único golo do jogo.

Após o jogo, Anselmi confirmou a saída de Savarino para o Fluminense (não atuou neste jogo). O Botafogo é líder do Grupo B.