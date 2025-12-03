O Brasileirão entrou numa fase de decisões, tanto no topo como no fundo da tabela. Que o digam Mirassol e Vasco da Gama, que enfrentaram-se na madrugada desta quarta-feira para a penúltima jornada do campeonato.

Em casa do Vasco, no estádio São Januário, a equipa sensação desta edição venceu por 2-0 com golos de Renato Marques e Carlos Eduardo, ex-Estoril.

Nuno Moreira, extremo português que é um dos preferidos dos adeptos do Vasco da Gama, foi titular. Com esta derrota, a equipa orientada por Fernando Diniz pode ainda ser despromovida à Serie B, um cenário que quererá evitar a todo o custo.

Por outro lado, a noite foi de festa para o Mirassol, clube pequeno da cidade de São Paulo que se apurou pela primeira vez para a fase de grupos da Taça Libertadores. O treinador Rafael Guanaes chorou no final do jogo.

Noutro jogo da penúltima jornada, o Fluminense bateu o Grémio por 2-1 num jogo entre duas equipas grandes do Brasil. A figura maior foi o pequeno colombiano Yefferson Soteldo, que bisou pelo Flu. Ele que não marcava há mais de 400 dias.

O Fluminense fica em quinto lugar, com 61 pontos, e aspira ainda a um lugar na fase de grupos da Taça Libertadores. Já o Grémio é décimo, com 46 pontos, e está em risco de falhar o acesso direto à maior competição continental.