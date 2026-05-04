Neymar está envolvido em mais uma polémica no Brasil. Segundo o Globoesporte, o avançado de 34 anos teve uma discussão feira com Robinho Jr. durante o treino do Santos, na manhã de domingo.

O incidente aconteceu na sessão que contou com os jogadores não utilizados na partida diante do Palmeiras, de Abel Ferreira. Tudo terá começado quando o filho de Robinho deu um drible em Neymar, o que irritou o capitão do Santos. De acordo com a imprensa brasileira, houve até troca de empurrões e uma chapada do veterano avançado ao jovem. Mais tarde, Neymar ter-se-á vingado com uma entrada dura sobre Robinho Jr.

Nem o Santos nem os representantes de Neymar confirmaram o desentendimento, mas a situação terá ficado resolvida ainda no centro de treinos do Peixe, após um pedido de desculpas do ex-Barcelona, PSG e Al Hilal.