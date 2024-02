O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, empatou a um golo na sétima jornada do Paulistão, em casa do Santo André.

Depois de uma primeira parte sem golos, o campeão brasileiro adiantou-se aos 47 minutos, por Flaco López, mas consentiu a igualdade mesmo ao cair do pano, por intermédio de Lohan (89m), na sequência de um pontapé de canto.

O Palmeiras continua líder do Grupo B, com 14 pontos e menos um jogo do que o Ponte Preta, segundo classificado, que tem 12. O Santo André é o último colocado do Grupo A, com apenas três pontos.