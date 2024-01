O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu o dérbi com o Santos por 2-1, a contar para a terceira jornada do Campeonato Paulista.

Raphael Veiga, aos 49 minutos, fez o 1-0 e Flaco Lopez, aos 62 minutos, dobrou a vantagem do Palmeiras. Romulo Otero ainda reduziu aos 69 minutos, mas a vitória já não escapou ao conjunto de Abel Ferreira.

O emblema do treinador português está no terceiro lugar do Campeonato Paulista, com sete pontos, precisamente os mesmos São Paulo e do São Bernardo, que estão à sua frente na tabela classificativa. O Santos está na quarta posição, com seis pontos.