O Palmeiras voltou a escorregar e praticamente hipotecou as hipóteses de conquistar o Brasileirão. A equipa de Abel Ferreira empatou a zero na receção ao Fluminense e viu o Flamengo vencer em casa o Bragantino (3-0).

A três jornadas do fim do campeonato brasileiro, o Mengão aumentou para quatro pontos a vantagem na liderança sobre o Verdão.

O Palmeiras, que vinha de duas derrotas e um empate no Brasileirão, apanhou pela frente um Fluminense motivado pelo triunfo na ronda anterior precisamente diante do Flamengo. A equipa de Abel Ferreira esteve imprecisa nos passes e pouco criativa no ataque, somando o terceiro jogo consecutivo sem marcar.

Por sua vez, o Flamengo não vacilou e venceu o Bragantino no Maracanã, com três golos apontados na segunda parte. Giorgian de Arrascaeta (50m), Jorginho (64m, penálti) e Bruno Henrique (72m) marcarama favor do conjunto do Rio de Janeiro.

Palmeiras e Flamengo vão defrontar-se daqui a uma semana da final da Libertadores, mas, antes disso, ainda jogam para o Brasileirão e o título poderá mesmo ficar fechado.

Na madrugada de terça para quarta-feira, o Palmeiras visita o Grémio, enquanto o Flamengo joga no reduto do Atlético Mineiro, que vem de uma derrota na final da Taça Sul-Americana. Se vencer o Mineiro e o Palmeiras tropeçar, o Flamengo será consagrado campeão já na próxima jornada.

O Flamengo soma 74 pontos em 35 jogos, mais quatro do que o Palmeiras e mais nove do que o Cruzeiro, equipa comandada por Leonardo Jardim que completa o pódio.