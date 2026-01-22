O presidente do São Paulo, Julio Casares, anunciou na quarta-feira a sua demissão, antes de uma votação da assembleia geral do clube, que deveria ratificar a destituição devido a acusações de desvio de fundos.

«A minha demissão não constitui uma confissão, um reconhecimento de culpa ou uma validação das acusações feitas contra mim», começou por avisar o sexagenário numa publicação no Instagram.

Casares tomou a decisão por «necessidade de preservar» a sua saúde e para «proteger» a família contra «ataques e ameaças», acrescentou na mesma mensagem.

A destituição de Casares foi aprovada na sexta-feira por uma ampla maioria (188 votos a favor, 45 contra e 2 abstenções) numa votação no estádio Morumbi pelo Conselho Deliberativo do São Paulo, órgão que supervisiona a gestão do clube.

Para que fosse definitivamente ratificada, era necessário que fosse votada por maioria simples dos votos dos membros do clube durante uma assembleia geral.

A polícia está a investigar levantamentos efetuados das contas do clube entre 2021 e 2025, confirmou à agência France-Presse a Secretaria de Segurança Pública do governo de São Paulo.

No total, 11 milhões de reais (cerca de 1,77 milhões de euros) estariam envolvidos, segundo a imprensa local.