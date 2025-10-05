De loucos! O Palmeiras recuperou de uma desvantagem de dois golos frente ao São Paulo, venceu o dérbi por 3-2 e apanhou o Flamengo, que este domingo defronta o Bahia [22h30], no comando do Brasileirão. Noutro jogo emocionante, o Vasco da Gama bateu o Vitória por 4-3, com o português Nuno Moreira a abrir a contagem.

No Morumbis, o Palmeiras, de Abel Ferreira, atingiu o minuto 70 do jogo com o São Paulo a perder por 2-0, marcaram Luciano e Tapia ainda na primeira parte, mas conseguiu dar a volta ao resultado com três golos na reta final, apontados por Vitor Roque, Flaco López e Sosa, este último em cima do minuto 90.

A reviravolta permite ao Verdão igualar o Flamengo no topo da Série A, somando ambos 55 pontos em 25 jogos. No entanto, o Mengão vai jogar ainda neste domingo, frente ao Bahia, para a 27.ª jornada do Brasileirão.

Também neste domingo, o Vasco da Gama derrotou o Vitória por 4-3, numa contagem iniciada com um golo do português Nuno Moreira, que adiantou os cariocas aos 6 minutos.

O prodígio Rayan bisou pelo Vasco [52m e 68m], já depois de o Vitória ter dado a volta ao marcador por Aitor [26m] e Lucas [34m]. Aos 72 minutos, Raul Cáceres fez o 3-3, mas GB, bem para lá do minuto 90, apontou o golo que decidiu a partida.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?