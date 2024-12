Ronaldo anunciou que vai ser candidato à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



«Tenho centenas de motivações, mas a maior de todas é recuperar o respeito do futebol brasileiro a nível mundial. O que mais me acontece nas suas são pessoas a pedir para eu voltar a jogar porque a situação da seleção do Brasil não é das melhores neste momento, tanto dentro como fora de campo», começou por dizer ao Globo Esporte.



«Este anúncio tem como objetivo enviar uma mensagem para os presidentes das federações [estaduais] de que sou candidato à presidência da CBF, tenho planos incríveis, e antes que qualquer um se comprometa com o seu voto, gostaria de ter uma conversa pessoal com cada um», acrescentou ainda.



Para ser confirmado como candidato, o antigo internacional brasileiro precisa do apoio de quatro federações estaduais e quatro clubes, no mínimo. As eleições para a presidência da CBF devem ocorrer entre março de 2025 e março de 2026, de acordo com a imprensa brasileira.