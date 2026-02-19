Internacional
Brasil: Santos impedido de inscrever jogadores por dívida ao Arouca
Em causa cerca de 2,5 milhões de euros pela transferência de João Basso, em 2023
O Santos foi impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores, devido a uma dívida antiga ao Arouca, relativa à transferência de João Basso, em 2023.
Em causa estão cerca de 2,5 milhões de euros, que a FIFA já tinha condenado o Peixe a pagar. Em janeiro, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) confirmou essa decisão.
O clube brasileiro, que tem Neymar como grande estrela, tinha 45 dias para realizar o pagamento. Porém, segundo o Globoesporte, o «transfer ban» foi recebido com surpresa, porque o Santos entendia que tinha até dia 26 para pagar ao Arouca.
Basso, de 29 anos, tem tido poucos minutos no Santos. Em 2026, o defesa-central soma apenas 22 partidas.
