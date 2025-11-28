Internacional
Há 2h e 9min
Brasil: São Paulo de Cédric sofre goleada histórica no Maracanã
Tricolor paulista derrotado por 6-0 pelo Fluminense
Tricolor paulista derrotado por 6-0 pelo Fluminense
O São Paulo, com Cédric Soares no banco durante os 90 minutos, sofreu a maior goleada em 24 anos, na visita ao Fluminense (6-0), em jogo da 36.ª jornada do Brasileirão.
No Maracanã, a equipa comandada por Luis Zubeldía já vencia por três golos ao intervalo. Agustín Canobbio abriu o amrcador de penálti aos nove minutos, seguindo-se os golos de Martinelli (16m) e Nonato (24m). No segundo tempo, John Kennedy (69m) aumentou a vantagem e Canobbio (77m) chegou ao bis. Na reta final, Kevin Serna (87m) colocou o marcador na meia dúzia.
O Fluminense sobe, à condição, ao quinto lugar, com 58 pontos, enquanto o São Paulo continua em oitavo, fora dos lugares de acesso à Libertadores, com 48.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS