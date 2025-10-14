O Brasil sofreu esta terça-feira a segunda derrota na era de Carlo Ancelotti, ao escorregar em Tóquio, por 3-2, frente ao Japão.

Num jogo de cariz particular, a canarinha começou melhor e ao intervalo já vencia por dois: Paulo Henrique abriu o marcador, aos 26 minutos, e Martinelli aumentou a vantagem, aos 32.

Porém, na segunda parte foi a vez do Japão «atacar» e operou uma reviravolta, com Takumi Minamino a fazer o 2-1 logo a abrir (51m) e Nakamura a empatar a partida, aos 62 minutos. O golo da vitória surgiu dos pés de Ayase Ueda, aos 71 minutos.

Nesta altura, o Brasil e o Japão já estão apurados para o Mundial 2026 e têm realizado jogos particulares.

