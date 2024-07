Gabigol está novamente suspenso. O Tribunal Arbitral do Desporto anulou o processo que estava em curso e o julgamento do ex-Benfica vai ser reiniciado.

O TAS apontou que estava em falta a notificação à representante da União Federal e, por isso, a suspensão do avançado do Flamengo até abril de 2025 continua de pé.

O jogador de 27 anos tinha apanhado um castigo por tentativa de fraude num exame antidoping, mas a defesa conseguiu suspender esse mesmo castigo. Em junho, a União Federal, que faz parte do processo, alegou que não foi devidamente notificada e, por isso, não indicou ninguém em sua representação. O órgão federal solicitou o julgamento presencial de Gabigol, um pedido agora aceite pelo TAS.

Caso queira voltar aos relvados em breve, como aconteceu nas últimas semanas, Gabigol terá de entrar com novo pedido de suspensão do castigo. Segundo o Globoesporte, essa é a intenção da defesa. Por enquanto, o Flamengo não foi notificado e o avançado ainda deve treinar na quarta-feira, mas quando for suspenso voltará a não poder frequentar as instalações do Mengão.

Gabigol, refira-se, termina contrato com o Flamengo no final de 2025 e tem mantido conversas com o Palmeiras, de Abel Ferreira.