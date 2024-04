No Brasil, Tobias Figueiredo sagrou-se campeão estadual pelo Criciúma. A equipa do defesa português conquistou o Catarinense 2024, após um empate a um golo com o Brusque, na segunda mão da final.

Depois de ter vencido a primeira mão por 2-1, onde Tobias Figueiredo marcou o primeiro golo, a equipa do jogador formado no Sporting não foi além de uma igualdade a um, com os golos a serem marcados por Higor Meritão e Gustavo.

O central, cedido pelo Fortaleza ao Criciúma, conquistou, assim, o quarto título profissional da carreira.