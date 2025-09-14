O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil suspendeu o castigo de 12 jogos aplicado a Bruno Henrique, futebolista do Flamengo, na sequência de um cartão amarelo polémico que terá beneficiado um grupo de apostadores, em 2023.

Numa nota publicada no seu site, o Flamengo, que recorreu da deliberação inicial, explica que a decisão «garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo Pleno do Tribunal», ou seja Bruno Henrique «está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra» até que o julgamento se conclua.

Bruno Henrique, jogador do Flamengo, foi suspenso por 12 jogos depois de ter sido considerado culpado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de ter forçado um cartão amarelo, numa partida frente ao Santos em 2023, com o intuito de beneficiar um grupo de apostadores.

O jogador do Flamengo foi ainda condenado a pagar uma multa de 60 mil reais [cerca de 9,5 mil euros].