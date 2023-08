O Goiás, de Armando Evangelista, empatou a uma bola frente ao Corinthians, numa partida da 15.ª jornada do Brasileirão disputada no último sábado.



O conjunto de Goiânia abriu o marcador aos 59 minutos por Guilherme, na conversão de um penálti. No entanto, o Timão conseguiu chegar ao empate por Maycon a dez minutos do final.



Com este empate, o Goiás manteve o 15.º lugar da classificação com 24 pontos, mais três que o Santos, a primeira equipa em zona de descida. Por seu turno, o Corinthians é 14.º colocado.

Os melhores momentos do jogo: