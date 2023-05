O Botafogo continua na liderança do Brasileirão fruto de um registo 100 por cento vitorioso. O conjunto orientado por Luís Castro recebeu e venceu, este domingo, o Atlético Mineiro por 2-0, numa partida da quarta jornada do Brasileirão.



O emblema da Estrela Solitária colocou-se a vencer aos trinta minutos por intermédio de Victor Sá. Já na segunda parte, aos 60 minutos, Matheus Nascimento fez o 2-0 e confirmou o triunfo do Botafogo.



A dois pontos de Luís Castro, está o Palmeiras. A equipa de Abel Ferreira goleou o Goiás, fora de portas, por 5-0 e segue na perseguição ao líder.



O Verdão marcou cedo na partida - logo aos dez minutos Arthur abriu o marcador - e em cima do intervalo ficou em vantagem numérica devido à expulsão de Lucas Halter. Com mais um elemento em campo, o campeão brasileiro construiu naturalmente uma goleada com um autogolo de Sidimar e golos de Raphael Veiga, Dudu e Endrick.

Desta forma, os três primeiros lugares são ocupados por três treinadores portugueses: Luís Castro é primeiro classificado, Abel Ferreira é segundo e Pepa é terceiro.



Por sua vez, o Bahia alcançou o segundo triunfo seguido no Brasileirão. A formação treinada por Renato Paiva bateu o Coritiba por 3-1 - depois de ter consentido o empate aos 63 minutos, a equipa da casa marcou dois golos em três minutos e assegurou a vitória.



Já o Bragantino empatou a três golos com o Grémio, em Porto Alegre. O jogo teve duas reviravoltas e um final dramático com Caixinha a celebrar o empate aos 90+1.