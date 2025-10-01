Em 2026, o Brasileirão vai ser disputado entre janeiro e dezembro, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol [CBF], ao contrário do que acontecia até aqui, em que a primeira jornada era agendada para os meses de março ou abril.

Com esta alteração, que foi estudada e debatida durante os últimos dois anos, a CBF pretende promover períodos de descanso mais prolongados para os futebolistas, com o intuito de fazer aumentar a qualidade dos jogos.

A primeira jornada da próxima edição da Série A brasileira está agendada para o dia 28 de janeiro e a última para 2 de dezembro. Pelo meio, serão jogados os Estaduais, que até aqui eram disputados em exclusivo no primeiro trimestre de cada ano.

«2026 ainda será um ano de transição, mas toda a caminhada precisa de um primeiro passo. Este primeiro passo será dado hoje», comentou o presidente da CBF, Samir Xaud, na sessão de apresentação das alterações no calendário do futebol brasileiro.

No próximo ano, o Brasileirão vai parar entre 11 de junho e 19 de julho devido ao Campeonato do Mundo de seleções, que se disputa nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México.

As mudanças no calendário do futebol brasileiro chegam ainda à Copa do Brasil, que vê o número de clubes participantes aumentar dos atuais 92 para 126 no próximo ano e 128 em 2027. Por outro lado, a final passará a ser decidida numa só partida, que em 2026 se jogará a 6 de dezembro.

