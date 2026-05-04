Em 16.º no Brasileirão e sem vencer há seis jogos, o Santos juntou o mau momento em campo ao mau momento no balneário. Segundo a imprensa brasileira, Robinho Jr, filho do antigo internacional brasileiro, acusa Neymar (sim, esse), de agressão.

O Santos já foi notificado pelo jovem extremo, de 18 anos, que faz três acusações contra Neymar - «ofensas», uma «rasteira» e uma «palmada no rosto», tudo isso durante um treino realizado no domingo.

O jovem pede uma reunião de emergência com a direção e ameaça rescindir o contrato por «ausência de condições mínimas de segurança» no clube. Exige a gravação do treino e uma manifestação pública do clube sobre o assunto.

O Santos informou a imprensa de que o assunto está a ser investigado internamente pelo departamento jurídico do clube.

Revelação da temporada passada, Robinho Jr tem apenas oito jogos disputados esta temporada, com apenas 26 minutos disputados desde janeiro.