A disputar o Pré-Olímpico com o Brasil, onde até já brilhou, Bruno Guimarães falou sobre o interesse do Benfica e de outros clubes na sua contratação.

Em entrevista à SporTV, o médio do Athletico Paranaense recusou assumir uma preferência em relação ao seu destino e revelou o que pediu aos seus empresários.

LEIA MAIS: todas as notícias sobre o Benfica.

«O que eu pedi aos meus empresários foi que o negócio fosse bom para mim e para o Athletico Paranaense, que é um clube ao qual sou muito grato. Sei que há conversas com essas equipas [Benfica, Lyon e Arsenal] e agora é decidir o que é bom para os dois. São todos grandes clubes», começou por dizer.

«Se eu for sair do Brasil tenho de pensar em ir para uma equipa onde possa jogar, evoluir, disputar grandes coisas e jogar em grandes campeonatos. Ainda tenho 22 anos, não tenho de pensar só no dinheiro, mas no meu rendimento também», acrescentou.