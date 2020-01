Bryan Ruiz está numa disputa aberta com o Santos, clube treinado por Jesualdo Ferreira. O antigo jogador do Sporting foi relegado para a equipa de reservas e, neste domingo, decidiu tomar uma posição pública sobre o assunto.

«Se querem que eu fique, fico disponível para jogar e dar o meu maior esforço (como sempre fiz). Mas, se querem que saia, devem pagar o que me devem para se poder falar de uma rescisão. Se não se cumprir algum destes pressupostos devo lutar pelos meus direitos», escreveu o costa-riquenho nas redes sociais.

Mi posición oficial

Si quieren q me quede, me quedo disponible para jugar y dar mi mayor esfuerzo (como siempre ha sido). Pero, si quieren q me vaya, deben pagarme lo q se me debe para poder hablar de rescisión. De no cumplirse alguno de los supuestos deberé luchar x mis derechos