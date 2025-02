O treinador português Pedro Caixinha foi operado na manhã deste domingo, depois de ter sofrido um descolamento da retina do olho esquerdo, confirmou o Santos, em nota oficial.

«O técnico Pedro Caixinha passou por procedimento cirúrgico oftalmológico de descolamento de retina do olho esquerdo. A cirurgia foi realizada neste domingo pela manhã, no Hospital Oftalmológico Visão Laser, referência em oftalmologia», refere o Santos, em comunicado.

«O planeamento cirúrgico foi realizado conforme a programação. Pedro Caixinha passa bem e permanece em repouso. O técnico do Santos está em rigoroso pós-operatório esta semana, a fim de receber alta com segurança para que possa retomar as suas atividades no clube», conclui o Santos.

Caixinha vai falhar o próximo jogo da equipa, a receção ao Botafogo-SP, da 7.ª jornada do Campeonato Paulista, na quarta-feira (22h15). No entanto, a ausência do banco de suplentes já era uma certeza desde a noite de sábado, dado que Caixinha foi expulso na vitória por 3-1 ante o São Paulo.

O técnico português vai assim falhar o jogo que pode ser da possível reestreia de Neymar, no regresso do atleta ao clube brasileiro.