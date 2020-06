A cantora brasileira Anitta, de 27 anos, foi internada esta quinta-feira num hospital de São Paulo com uma trombose na perna direita.

A cantora já tranquilizou os fãs, ao dizer que deverá receber alta nas próximas horas.



«Estou no hospital, internada, mas estou bem e terei alta amanhã. Tive uma trombose, que já começou a ser tratada. Quem sabe o que é esta doença, sabe o perigo», disse, num vídeo divulgado nas redes sociais.

O hospital também emitiu um comunicado para esclarecer o que se passou com a artista.



«Esclarecimento: a cantora Anitta foi diagnosticada com uma trombose numa de suas pernas e orientada a permanecer em observação de hoje (25/06) até esta sexta-feira (26/06), quando terá alta. A cantora passa bem e seu quadro é absolutamente reversível apenas com o tratamento adequado», pode ler-se.

A cantora descobriu o problema enquanto realizava exames de rotina e, por precaução, ficou internada para realizar exames mais detalhados (saiba mais no site da TVI24).