Artur Jorge está a um passo de deixar o Botafogo, mas o capitão da equipa brasileira ainda tem esperança de que o treinador português fique no clube. Marlon Freitas assumiu que não sabe o que reserva o futuro do técnico, a quem deixou muitos elogios.

«Não sei se já se confirmou [a saída], estou por fora. Espero que ele fique, mas, se for bom para ele e para o clube, desejo muitas coisas boas. É um homem que admiro, que me ajudou muito e ajudou o Botafogo. O nome dele está na história», começou por dizer o médio ao Sportv, após o Jogo das Estrelas no Maracanã.

«Vamos ver o que vai acontecer. Agora, é descansar e o clube está a trabalhar. Se for da vontade do Artur e do clube continuarem [juntos], vou estar muito feliz. Conseguimos dois títulos e espero que tenha um final feliz», completou.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Artur Jorge tem uma proposta tentadora do Al-Rayyan e o clube do Qatar está disposto a pagar os dois milhões de euros da cláusula de rescisão.