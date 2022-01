Casemiro, médio do Real Madrid, defendeu que todos se devem vacinar quando questionado sobre ausência de Lodi dos trabalhos da seleção do Brasil. O lateral-esquerdo do Atlético ficou de fora da convocatória de Tite por não ter o esquema vacinal completo.



«A minha resposta segue na mesma linha do que o que já disse. Independentemente do futebol e de qualquer outra coisa. A saúde está em primeiro lugar. Devemos ouvir os especialistas e os médicos, pessoas que trabalharam e estudaram para isso. Se os especialistas dizem que a vacina é importante, devemos cuidar-nos», referiu, em conferência de imprensa.



O internacional canarinho abordou, de seguida, o caso específico do compatriota Lodi.



«Há pessoas que tomaram a decisão de não estar em casa quando estiveram infetadas. Eu coloco uma coisa em primeiro lugar: a saúde. Independentemente de vitórias ou derrotas. Não sei as razões para o Lodi ter tomado a decisão que tomou. Vi nas notícias que ele tem a primeira dose. Eu só ouço os especialistas e os médicos. Cada um tem a sua opinião e a minha é que as pessoas devem vacinar-se. A saúde está em primeiro lugar», reiterou.



O Brasil, já apurado para o Mundial do Qatar, defronta o Equador e o Paraguai, a 27 de janeiro e 1 de fevereiro.