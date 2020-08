A Confederação Brasileira de Futebol autorizou o Atlético Goianiense a convocar quatro jogadores com testes positivos para a covid-19, tendo em vista o jogo com o Flamengo, da segunda jornada do Brasileirão, a disputar na quinta-feira.

O Atlético Goianiense fez testes no último domingo e os quatro jogadores, já diagnosticados com a covid-19 em data que o clube não especifica, deram novamente resultados positivos..

O clube, porém, recorreu à CBF para que esses jogadores possam defrontar o Flamengo, alegando que estão nos últimos dias da doença, que já respeitaram a quarentena de dez dias após o primeiro teste positivo e que já não são contagiosos.

A comissão médica da CBF acolheu os argumentos de natureza clínica apresentados pelo Atlético Goianiense e autorizou os quatro jogadores a participarem no jogo.

Jorge Pagura, presidente da comissão médica da CBF, explicou que a decisão foi tomada com base numa norma do Centro Americano para Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), já aprovado pela Organização Mundial da Saúde, o qual afirma que, após um teste de covid-19 positivo, «o isolamento por dez dias é suficiente».

De referir que alguns jogos do campeonato brasileiro, retomado no último fim de semana, já tiveram de ser adiados na sequência do surgimento de novos de casos de coronavírus.