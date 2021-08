O médio Celsinho, que em Portugal jogou no Sporting e no Estrela da Amadora, viu-se envolvido nos últimos dias num caso de contornos insólitos.

No final do jogo do Londrina em casa do Brusque, o ex-Sporting acusou um dirigente de lhe ter chamado «macaco», já depois de ter sido insultado também durante a partida.

Após a acusação, o Brusque emitiu um comunicado a negar os insultos e no qual acusava Celsinho de oportunismo, lembrando casos recentes em que o jogador afirmou ter sido vítima de racismo.

«O atleta é conhecido por se envolver neste tipo de episódio. Esta é pelo menos a terceira vez, somente este ano, que alega ter sido alvo de racismo, caracterizando verdadeira ‘perseguição’», lia-se na primeira nota do Brusque, que referia que o que ficara no relatório do árbitro tinha sido que alguém lhe dissera «vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha».

Após esse primeiro comunicado, assinado pela direção do Brusque, e que foi alvo de inúmeras críticas, o clube emitiu um outro comunicado… a pedir desculpas pelo primeiro.

«Esperamos que entendam esse momento infeliz que estamos vivendo, cabe a nós, humildemente reconhecer o erro da nota anterior e pedir desculpas mais uma vez ao atleta Celsinho e a compreensão de todos», lia-se na nota, desta feita, assinada pelo presidente do clube.