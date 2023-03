Emerson Royal, lateral-direito do Tottenham, terá de ser operado ao menisco do joelho esquerdo para debelar uma lesão contraída no particular do Brasil no passado sábado com Marrocos.

O jogador brasileiro enfrenta entre seis semanas a dois meses de paragem, tendo por isso em risco o resto da época.

Emerson Royal é concorrente de Pedro Porro na lateral-direita. «Boa recuperação, mano. Vamos lutar por ti», desejou o ex-jogador do Sporting.