«Confiança» para Luís Castro: Grémio ganha na Taça do Brasil
Nuno Moreira jogou os últimos minutos no triunfo do Vasco da Gama frente ao Paysandu
Nuno Moreira jogou os últimos minutos no triunfo do Vasco da Gama frente ao Paysandu
Luís Castro respira melhor no Grémio, depois da vitória por 2-0 frente ao Confiança, do terceiro escalão do futebol brasileiro, num jogo referente à primeira mão da quinta eliminatória da Taça do Brasil.
Apesar do natural domínio exercido pela equipa de Belo Horizonte ao longo de todo o encontro, que a expulsão de Ícaro aos 38 minutos ajudou a intensificar, os golos surgiram apenas na segunda parte, apontados por Carlos Vinícius (56m) e Francis Amuzu (71m).
Também por 2-0, o Vasco da Gama, com Nuno Moreira em campo a partir do minuto 70, venceu na casa do Paysandu, da Série C, graças ao bis de Claudio Spinelli (57 e 62m).
Cédric Soares não saiu do banco no triunfo do São Paulo frente ao Juventude, da Série B, por 1-0. Luciano marcou o único golo do jogo aos 32 minutos, tendo Jonathan Calleri desperdiçado um penálti para os paulistas, aos 90+1m.
Quanto ao Corinthians ganhou na casa do Barra SC (1-0), da Série C, com um golo de Jesse Lingard, nos descontos da primeira parte.
Os jogos da segunda mão da quinta eliminatória da Taça do Brasil disputam-se entre os dias 12 e 15 de maio.