Luís Castro respira melhor no Grémio, depois da vitória por 2-0 frente ao Confiança, do terceiro escalão do futebol brasileiro, num jogo referente à primeira mão da quinta eliminatória da Taça do Brasil.

Apesar do natural domínio exercido pela equipa de Belo Horizonte ao longo de todo o encontro, que a expulsão de Ícaro aos 38 minutos ajudou a intensificar, os golos surgiram apenas na segunda parte, apontados por Carlos Vinícius (56m) e Francis Amuzu (71m).

Também por 2-0, o Vasco da Gama, com Nuno Moreira em campo a partir do minuto 70, venceu na casa do Paysandu, da Série C, graças ao bis de Claudio Spinelli (57 e 62m).

Cédric Soares não saiu do banco no triunfo do São Paulo frente ao Juventude, da Série B, por 1-0. Luciano marcou o único golo do jogo aos 32 minutos, tendo Jonathan Calleri desperdiçado um penálti para os paulistas, aos 90+1m.

Quanto ao Corinthians ganhou na casa do Barra SC (1-0), da Série C, com um golo de Jesse Lingard, nos descontos da primeira parte.

Os jogos da segunda mão da quinta eliminatória da Taça do Brasil disputam-se entre os dias 12 e 15 de maio.