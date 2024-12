Paul Pogba está próximo de regressar aos relvados e os adeptos do Corinthians veem com bons olhos uma possível chegada do campeão mundial.

Ora, o desejo é de tal maneira grande, que a Fatal Model, a «maior e mais segura plataforma de acompanhantes do Brasil» está disposta a contribuir e ajudar na contratação do médio francês.

«A Fatal Model confirma: demos início à negociação com o Corinthians para ajudar a trazer Paul Pogba! Imagina o craque a vestir a camisa do Timão? Vamos juntos transformar esse sonho da Fiel numa realidade», pode ler-se na publicação da empresa.

No entanto, o clube parece não demonstrar o mesmo interesse dos adeptos e da Fatal Model. Nas redes sociais, o Corinthians escreveu o seguinte: «O departamento de marketing do Sport Club Corinthians Paulista vem a público informar que recebeu um e-mail da empresa Fatal Model, porém não há negociações em andamento. O clube agradece o interesse da empresa».

Por outro lado, o jogador já demonstrou interesse em jogar com Memphis e garantiu que nem precisa de receber ordenado. Suspenso por dopping, Paul Pogba teve a suspensão reduzida e pode voltar aos relvados em 2025.

A Fatal Model confirma: demos início a negociação com o Corinthians para ajudar a trazer Paul Pogba! 🇫🇷⚽ Imagina o craque vestindo a camisa do Timão? Vamos juntos transformar esse sonho da Fiel em realidade. pic.twitter.com/MJKibORoHX — Fatal Model (@FatalModel) December 16, 2024