O presidente do Grémio admitiu que chegou a conversar com Edinson Cavani, mas que a contratação do avançado está, para já, descartada.



«A associação de Cavani ao Grémio é cultural. Tem tudo a ver. Não foi do Grémio que saiu essa informação. Fizemos uma consulta, conversámos com Cavani, mas ele estava a conversar também com outros clubes. Não é o Grémio que vai competir com clubes da Europa. Vamos voltar à racionalidade, não quero deixar ninguém frustrado. Se um dia tivermos como fazer uma aquisição dessas, teremos o maior prazer. Mas neste momento, o jogador está a negociar com clubes europeus e não temos como avançar. Pés no chão», referiu, Romildo Bolzan Jr, citado pelo Globo Esporte.



O dirigente acrescentou que só admite voltar a abordar o internacional uruguaio caso este decida prosseguir a carreira na América do Sul.



«Se o Cavani optar por jogar na América do Sul até podemos conversar. Aí há desejo do Grémio como de qualquer outro clube. Se o Cavani quiser aliar o projeto pessoal com o desportivo, vamos tentar com esforço do próprio clube, dos adeptos e dos patrocinadores. Agora vejam bem: não é o que temos neste momento. A única forma é ele manifestar esse desejo. No entanto, não vejo como uma situação possível de acontecer», acrescentou.



Cavani está sem clube após ter terminado contrato pelo PSG e foi alvo do Benfica como Rui Costa confirmou publicamente.