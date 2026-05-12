O Corinthians foi condenado pela justiça brasileira a pagar uma pensão até aos 75 anos ao antigo jogador Kauê Moreira de Souza, que teve de terminar a carreira devido a uma lesão no joelho sofrida quando jogava na formação do clube.

Em relação à primeira instância, de outubro do ano passado, o tribunal aumentou a indemnização por danos morais para quase 35 mil euros e instituiu uma indemnização por danos materiais correspondente a 12 meses do salário do jogador em 2021, que rondava os dois mil euros, num total de praticamente 25 mil euros.

Relativamente à pensão, a justiça diminuiu o valor mensal para 313 euros, mas estendeu o prazo de pagamento até que o jogador complete 75 anos (a esperança média de vida para homens no Brasil), ao contrário dos 35 que tinham sido fixados na primeira instância. O emblema brasileiro terá de pagar o valor total da pensão de uma só vez.

O Corinthians, no entanto, ainda poderá recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho.

Kauê esteve no Timão desde 2019 até 2024 e não se chegou a estrear pela equipa A, nem sequer treinou com o plantel principal. O jovem, que atuava como médio e atualmente tem 25 anos, retirou-se em 2025 devido à lesão no joelho direito que sofreu na formação do Corinthians e alegou ter sido vítima de negligência médica por parte do clube pelo tratamento inadequado à lesão.

Por conta dessa lesão, o antigo jogador passou a ter dificuldades em realizar tarefas do dia a dia, como subir e descer escadas, andar de bicicleta ou conduzir.