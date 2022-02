O Corinthians despediu o treinador, Sylvinho, nesta quarta-feira.

A derrota com o Santos, em jogo do Campeonato Paulista que teve reviravolta no marcador (1-2), ditou o fim da ligação.

O «Timão» tem uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras jornadas da prova.

Sylvinho estava no cargo desde maio de 2021, mas estava na porta de saída há algum tempo.

A imprensa brasileira recorda que houve uma sondagem a Jorge Jesus em janeiro, assim como conversações com Renato Gaúcho e Diego Aguirre.