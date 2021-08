O Corinthians está a negociar com o Arsenal a contratação de Willian. O pai do internacional brasileiro, Severino Vieira, confirmou a intenção do Timão em contratar o seu filho.



«O Corinthians pode pagar o salário do Willian até porque está a fazer uma limpeza. Dois ou três jogadores dão para pagar o salário do Willian, que ainda não teria custo (por ser empréstimo», disse no programa «Arena SBT».



Severino Vieira revelou ainda que Willian não está contente no emblema londrino, embora tenha contrato até 2023.



«Acho que ele não está feliz, caso contrário não iria querer sair. Ele tem algumas propostas de clubes europeus, mas não é segredo para ninguém que ele pretende acabar a carreira no Corinthians. Isso não tem preço. Agora cabe ao Corinthians realizar uma proposta que o Arsenal aceite», referiu.



Willian, de 33 anos, chegou ao Arsenal no início da época passada após ter terminado contrato com o Chelsea: disputou 37 partidas e anotou apenas um golo.