No rescaldo do jogo que lhe deu apuramento para as meias-finais da Taça do Brasil, Vítor Pereira revelou que o presidente do Corinthians lhe ofereceu a renovação de contrato imediatamente depois da derrota caseira contra o Palmeiras (1-0).



«Vou confessar uma coisa. O presidente [Duílio Monteiro Alves] não disse hoje a um jornalista [acerca de ter oferecido um novo contrato]. Ele disse-me exatamente a mesma coisa depois da derrota com o Palmeiras. 'Se quiser renovar contrato, renova hoje'. Só num ambiente equilibrado e de apoio, é que é possível transformar uma derrota dolorosa em quatro dias. As coisas estão alinhadas. O presidente não diz isso depois de uma vitória, diz depois de uma derrota», disse, em conferência de imprensa.



«Quando cheguei disse que iria esperar até ao final da época para conversar. Vamos conversar como amigos. Sinto amizade por este gente, estou num ambiente familiar e tratam-me bem. No final da temporada vamos avaliar o que fizemos, o que poderíamos ter feito e não fizemos e entender os pontos de vista de cada um. E naturalmente, da minha família também. Depois tomaremos a decisão mais acertada», acrescentou o técnico.



Vítor Pereira assumiu o comando do Timão em março e desde então soma 18 vitória em 44 jogos.