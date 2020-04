As ondas de solidariedade multiplicam-se enquanto o mundo combate a pandemia de Covid-19. Desta vez foi Dunga, antigo selecionador do Brasil, a mostrar o seu lado solidário.



Juntamente com um grupo de amigos, o antigo campeão do mundo pela canarinha lançou uma campanha para angariar alimentos que serão entregues a instituições de caridade no Rio Grande do Sul. No total foram angariadas 10 toneladas de alimentos a partir de doações de outras entidades.



«É muito gratificante. Adianta eu contribuir, mas se a pessoa me vê, percebe que me importo com ele. Nesta fase distingue-se quem ajuda por ajudar e quem ajuda de forma sentida. Posso ficar em casa e quem não pode?», disse Dunga, citado pelo Globo Esporte.



«Queremos ajudar. É bom ver a felicidade das pessoas, não tem preço. O vírus ensinou-nos que devemos valorizar as coisas pequenas: um abraço, a companhia dos amigos», acrescentou.



No último balanço feito pelas autoridades de saúde, o Brasil tinha mais de nove mil casos de Covid-19, sendo que 359 já faleceram.