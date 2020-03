O Flamengo decidiu, esta segunda-feira, suspender os treinos da equipa principal e da formação até ao dia 23 de março, anunciou o clube através das redes sociais.



O clube orientado por Jesus informou da decisão de encerrar as atividades no mesmo dia em que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro suspendeu o Carioca.



De resto, o técnico português já tinha apelado à interrupção do campeonato estadual. Esta segunda-feira, Jesus perdeu o amigo Mário Veríssimo, o antigo massagista do Estrela da Amadora que foi a primeira vítima mortal de Covid-19 em Portugal.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os treinos do futebol profissional e base estão suspensos até a próxima segunda-feira (23.03). #CRF — Flamengo (@Flamengo) March 16, 2020