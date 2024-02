António Oliveira tem tudo acertado para ser o próximo treinador do Corinthians, mas o Cuiabá mostrou insatisfação pela forma como o emblema paulista negociou com o técnico português.

«O Corinthians ligou-nos a comunicar que acertaram com o António, acho que faltou um pouquinho de respeito deles. Deveriam ter ligado ao Cuiabá e comunicado que iriam começar a negociar com o António. Ligaram a dizer que tinham acertado, é praxe do futebol brasileiro, é falta de profissionalismo, falta de respeito. O Corinthians é muito maior que o Cuiabá, mas o Corinthians não precisa de desrespeitar o Cuiabá. Nós fomos desrespeitados nesta situação do António», disse Cristiano Dresch, presidente da equipa de Mato Grosso, citado pelo Globoesporte.

O dirigente garantiu ainda que a cláusula de rescisão de 200 mil euros não foi paga e, enquanto o valor não for depositado, o Cuiabá não vai libertar António Oliveira.

«Em relação à cláusula, até agora não foi paga, ninguém entrou em contacto connosco para pagar. Parece que estão com uma dificuldade gigante com o Mano Menezes, para pagar a cláusula dele. Até agora, não tivemos nenhum contacto em relação ao pagamento da cláusula, só um contacto do Corinthians a informar que estavam a negociar e tinham contratado o António. Não houve nenhuma negociação com o Cuiabá. Estamos a aguardar o pagamento da cláusula, pois enquanto não for depositada, não vamos libertar o treinador», assegurou.

Filho de Toni, António Oliveira tem à sua espera, no Corinthians, um contrato válido até ao final de 2024.

O treinador de 41 anos teve a primeira experiência no futebol brasileiro ainda como adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos. Depois, já como técnico principal, passou por Athletico Paranaense e Coritiba.