Dani Alves vai continuar detido pelo menos mais um dia, visto que, esta quarta-feira, não conseguiu reunir o dinheiro para pagar a fiança que lhe permitiria sair em liberdade condicional, isto enquanto aguarda resposta do recurso à condenação de quatro anos e meio por agressão sexual.

De recordar que, esta quarta-feira, a justiça espanhola permitiu ao brasileiro sair em condicional, mediante do pagamento de uma caução no valor de um milhão de euros, mas segundo a Agência EFE, a advogada do ex-futebolista informou que tal não será possível tão rápido, pelo que continuará detido pelo menos até quinta-feira.

O antigo defesa direito continua com as contas congeladas, mas tal como noticiou o jornal La Vanguardia, de Barcelona, o brasileiro estará à espera da ajuda do pai de Neymar para pagar a caução.