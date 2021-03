Apresentado esta sexta-feira como reforço do Palmeiras, Danilo deixou elogios a Abel, técnico com quem trabalhou no Sp. Braga.

O médio de 25 chega ao verdão por empréstimo do Nice, de França, e explicou ainda porque decidiu regressar ao futebol brasileiro, ele que completou a formação no Vasco da Gama.

«Foi-me apresentado um projeto ambicioso, senti-me atraído por aquilo que é o clube, a história e sobretudo os últimos anos, em que tem ganho inúmeras competições», começou por dizer, citado pelo Globoesporte.

«É um clube ambicioso com uma equipa técnica [liderada por Abel] vitoriosa que já conhecia e que já demonstrou isso no clube. A junção disso fez-me vir para aqui. Agora é desfrutar e somar para dar continuidade às vitórias», continuou.

Mais à frente, Danilo voltou a falar de Abel: «Foi uma época [2017/18] positiva por parte daquele grupo. Tivemos um campeonato português tranquilo, tal como na Liga Europa, em que ficámos em primeiro no grupo. Senti-me muito à vontade com o Abel e com a forma como trabalha. Independentemente de jogares ou não, ele faz-te sentir importante. Isso é importante para os jogadores.»

Além do Sp. Braga e do Nice, Danilo representou ainda na Europa o Valência, o Benfica e o Standard Liège, sempre por empréstimo dos bracarenses.