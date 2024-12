David Luiz despediu-se oficialmente do Flamengo. Com o contrato a expirar no próximo dia 31 de dezembro e sem acordo para renovação, o experiente defesa-central de 37 anos fez questão de agradecer à nação rubro-negra e recordar os momentos vividos no clube, embora lamente o facto de a despedida não ser de outra forma.

«Infelizmente, não foi de uma forma mais formal, devido a inúmeros fatores, mas eu não poderia deixar de vir aqui e dizer que sou eternamente grato a tudo que vivi dentro do Flamengo. Eu vi toda a mobilização dos adeptos para que eu pudesse vestir o Manto. Foi assim durante todos estes anos que eu passei, onde quer que fôssemos, foi sempre muito caloroso, muito genuíno», referiu o ex-Benfica nas redes sociais.

David Luiz chegou ao Flamengo em 2019, depois de passagens por clubes europeus, como o Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal. No Flamengo, em quatro temporadas, o central brasileiro disputou 132 jogos, marcou quatro golos e fez duas assistências.

Durante a estadia no clube, David Luiz foi peça-chave em várias conquistas, incluindo a Libertadores da América de 2022, a Copa do Brasil de 2022 e 2024 e o Campeonato Carioca de 2024.