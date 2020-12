Após a eliminação da Taça Sul-americana frente ao Defensa y Justicia, Sá Pinto não gostou das perguntas acerca do tempo que demorou para mexer na equipa do Vasco. Lembre-se que o técnico português fez a primeira substituição a quinze minutos do final.



«Por que razão demorei? Não percebi a pergunta. Substituí quando tinha que substituir. Depois dê-me o seu número de telefone que eu pergunto-lhe quando fazer uma substituição. Fica como opção», atirou, entre risos, na conferência de imprensa.



Segundo o Globo Esporte a conferência de imprensa foi muito curta (durou dois minutos e 30 segundos) e o técnico mostrou-se impaciente, dando respostas muito breves.